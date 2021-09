O Tribunal da Comarca do Sal decidiu interditar a saída do país, como medida de coacção pessoal a um suspeito de três crimes de abuso sexual contra uma criança de sete anos.

Segundo informa a Polícia Judiciária, o homem de 43 anos foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público, na sexta-feira, 10, fora de flagrante delito, no bairro de África 70.

O detido foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, que, após o primeiro interrogatório judicial, decidiu aplicar-lhe como medidas de coacção, pessoal apresentação periódica, proibição de contacto com a ofendida e interdição de saída do país.