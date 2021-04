Detidos três indivíduos suspeitos de roubo no Sal

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve esta quarta-feira, 14, fora de flagrante delito três indivíduos suspeitos da prática, em co-autoria, de vários crimes de roubo (em residências e estabelecimentos comerciais), e de receptação, ocorridos entre Setembro de 2020 e Fevereiro de 2021, em diversas localidades da cidade de Espargos.

Estes indivíduos que foram detidos pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um Mandado do Ministério Público, tem idades compreendidas entre os 19 e 27 anos.

Em comunicado, a PJ explica que estes indivíduos foram detidos numa operação que contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal de Espargos.

A PJ avisa ainda na sequência das investigações foram recuperados vários objectos que se presume serem oriundos dos roubos.

Os detidos, com várias passagens pela polícia, foram presentes, esta quinta-feira, 15, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.