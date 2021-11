Prisão preventiva para suspeita da prática de crime de tráfico de drogas

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, noite de quarta-feira dia, 24, em flagrante delito, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, uma mulher, de 41 anos, que desembarcou num voo proveniente da cidade da Praia, suspeito da prática de crime de tráfico de drogas.

Num comunicado, a PJ avisa que a detida, que foi encontrada na posse de 402,87 gramas de cocaína, transportava o produto ocultado no organismo, em forma de bolotas.

Essa detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), na sequência de uma acção de fiscalização e combate ao tráfico de drogas por via aérea.

A mesma fonte comunica que a detida foi presente, esta sexta-feira, 26, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.