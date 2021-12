Suspeito de agressão sexual fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou prisão preventiva ao suspeito da prática de agressão sexual contra um rapaz de 7 anos.

A Polícia Judiciária informa que deteve, no sábado, 18, fora de flagrante delito, um indivíduo, do sexo masculino, suspeito da prática de um crime de agressão sexual, na sua forma continuada, na ilha do Sal.

Segundo a PJ, num comunicado, esse indivíduo, de 31 anos, é residente em Morrinho Branco, Santa Maria, ilha do Sal.

O detido, conforme a mesma fonte, foi presente, na segunda-feira, 20, ao Tribunal da Comarca do Sal, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.