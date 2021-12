PJ entrega ao tribunal presumível assassino da criança encontrada morta na zona de Monte Leão

A Polícia Judiciária (PJ) vai entregar, hoje, ao tribunal da comarca do Sal, o presumível assassino da criança de 13 anos encontrada morta no passado dia 09, na zona de Monte Leão.

O homem, de 29 anos, sobre quem recaem as suspeitas de homicídio agravado, foi capturado na tarde deste domingo, 19, em Santa Maria, na ilha do Sal, e é suspeito do homicídio da jovem que respondia pelo nome de Eliane Pinto, que morava em Palha Verde.

Segundo fonte da polícia científica, a Judiciária recuperou ainda parte da roupa que Eliane vinha trajando naquele dia.

O certificado de óbito revelou a morte por afogamento da Eliane Pinto, depois da autópsia realizada domingo passado, conforme informou o delegado de Saúde local, José Rui Moreira.

Quanto a outras suspeições, nomeadamente de abuso sexual, não se conhecem ainda os resultados, tendo o médico reiterado na altura, que a primeira causa da morte foi por asfixia, afogamento no mar, não se sabendo, entretanto, o que poderá ter acontecido antes desse infortúnio.

O corpo de Eliane Pinto, aluna do 8ºC, no Complexo Educativo Manuel António Martins (CEMAM), em Santa Maria, foi dado à terra na tarde, de segunda-feira, 13, depois de uma homenagem promovida pela direcção da escola, tendo as aulas sido suspensas naquele dia, para que os colegas pudessem despedir-se dela.