Mulher detida com 405 gramas no aeroporto do Sal

A Polícia Judiciária (PJ) informa que deteve, na noite desta segunda-feira, 21, em flagrante delito, uma mulher na posse de 405 gramas de cocaína, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal. Num comunicado, a PJ avisa que a mulher foi detida, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal –(DICS) durante uma acção de fiscalização e combate ao tráfico de drogas por via aérea. Segundo a PJ, a suspeita, de 22 anos, estava num voo proveniente da cidade da Praia e a cocaína estava nas solas de um par de sapatos, que se encontrava no interior de uma bagagem de mão. Conforme a mesma fonte, a detida foi apresentada esta terça-feira às Autoridades Judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.