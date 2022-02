Prisão preventiva para suspeito de crimes de abuso sexual

​O Tribunal da Comarca do Sal decretou prisão preventiva ao suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual, na sua forma agravada.

A Polícia Judiciária informou hoje, que deteve no dia, 16, quarta-feira, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual, na ilha do Sal.

Num comunicado a PJ, avisou que esse indivíduo foi detido, na localidade de Chã de Matias e que as vítimas são duas crianças, uma de 06 e outra de 09 anos de idade.

Esta detenção foi efectuada, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS),em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Segundo a PJ, o detido, foi presente às autoridades judiciais competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva, como medida de coação pessoal.