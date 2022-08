Autoridade para a Imigração e IEFP cooperam para formar imigrantes

Onze imigrantes, provenientes de diversos países, vão receber formação em instalações eléctricas e infra-estruturas de telecomunicações em edifícios. A formação surge graças a um protocolo de cooperação, assinado esta quinta-feira entre a Alta Autoridade para a Imigração e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmem Barros, diz que nos próximos três anos serão beneficiados cerca de cem cidadãos estrangeiros residentes em Cabo Verde com bolsas de formação subsidiadas no quadro do projecto Coop4Int – Reforço da Integração de Migrantes, através da Cooperação entre Portugal e financiado pela União Europeia.

"Durante os próximos três anos, temos estes imigrantes beneficiados aqui na Praia, mas teremos também na Boa Vista, em São Vicente, no Sal, nas principais ilhas de maior concentração de imigrantes. Teremos efectivamente imigrantes beneficiados com formações diversas. Estes são no domínio das instalações eléctricas, mas teremos também outras áreas, pastelaria, estética”, avança.

Para o presidente do IEFP, Paulo Santos, a assinatura do protocolo vem complementar aquilo que o IEFP tem feito,com destaque para o gabinete para a imigração do referido instituto.

"O IFEP tem um papel importante, que é a questão da formação. Nesta perspectiva que estamos a assinar este protocolo de acordo para trabalharmos com a Alta Autoridade para a Imigração. Estamos a ver esse protocolo como um acto de efectivação daquilo que estamos a fazer ", explica.

O protocolo de cooperação tem por objectivo reforçar a cooperação e a parceria entre as duas instituições, no âmbito da formação profissional, estágios profissionais, promoção do emprego e do empreendedorismo, para aumentar e melhorar as condições de vida dos cidadãos imigrantes em Cabo Verde.