CCV concedeu 14 mil vistos em 2022

O Centro Comum de Vistos recebeu, em 2022, 16 mil pedidos de visto Schengen. Dado avançado pelo Embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço, no término de uma visita efectuada ao espaço, na Praia.

Do total de pedidos, foram concedidos 14 mil vistos.

"De uma forma muito geral, estamos a falar de 16 mil concessionados, 14 mil concedidos, dos quais cerca de 4.300 através das presenças consulares no Mindelo, Sal, e Boa Vista. Uma vez mais, lembrando que também há uma dimensão de itinerância do Centro Comum de Vistos para recolha e para recepção deste pedidos de vistos, que é muito importante tendo presente a natureza arquipelágica de Cabo Verde", explica.

O diplomata português sublinha que as novas instalações do CCV estarão em funcionamento ainda no decorrer deste mês de Março.

“O nosso foco, a nossa energia, o nosso compromisso, é novas instalações, melhoria do serviço, maior eficiência e, sobretudo, mais transparência, para permitir que o cabo-verdiano e a cabo-verdiana que procuram um agendamento e que procuram um pedido de visto Schengen possam saber com o que contam, porque isso é, no fundo, a melhor forma, julgo eu, de o auxiliar", avança.

Durante a visita ao Centro Comum de Vistos o Embaixador de Portugal, Paulo Lourenço, fez-se acompanhar do Encarregado da Secção Consular da Embaixada de Portugal e da coordenadora do CCV.