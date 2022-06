​Mais 41 casos de COVID-19 no país

O Ministério da Saúde notificou mais 41 casos de COVID-19 e 18 recuperados nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, do total de 349 resultados recebidos, somam-se 41 casos novos de COVID-19. Esses casos surgiram no concelho da Praia (19), São Domingos (2), Santa Catarina (2), Tarrafal (1), São Miguel (2), Santa Cruz (1), São Lourenço dos Órgãos (3), Ribeira Grande, Santo Antão (1), São Vicente (7) e Sal (3).

Com esses casos, a taxa de positividade a nível nacional é de 11,7%.

Mais 18 pessoas foram dadas como recuperadas (Praia 10, Santa Catarina 3, Ribeira Grande de Santo Antão 1, São Vicente 2 e Sal 2).

O país passa a contabilizar 154 casos activos, 55817 casos recuperados, 402 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56425 casos positivos acumulados.