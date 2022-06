Cabo regional do sistema SHARE que liga Dakar à Praia entrará brevemente em funcionamento

O Primeiro-ministro anunciou hoje que o cabo regional do sistema SHARE que liga Dakar à Praia está praticamente finalizado e entrará brevemente em funcionamento, permitindo melhorar consideravelmente a largura da banda larga total para a exportação internacional de Cabo Verde e Senegal entre os países da África Ocidental.

Ulisses Correia e Silva fez este anúncio durante a sua intervenção na cerimónia de inauguração do novo cabo de fibra óptica EllaLink.

“Para além do EllaLink, o cabo regional do sistema SHARE que liga Dakar à Praia, está praticamente finalizado e entrará brevemente em funcionamento, permitindo melhorar consideravelmente a largura da banda larga total para a exportação internacional de Cabo Verde e Senegal entre os países africanos da África Ocidental”, anunciou.

O cabo regional do sistema SHARE terá cerca de 720 km e uma capacidade de projeto de 16Tb/s, usando o equipamento e a solução de comunicação submarina madura e confiável, contando, igualmente, com os recursos já existentes de cabos internacionais de Cabo Verde para a Europa, América do Sul e outras regiões.

O sistema introduzirá novas rotas de largura de banda internacional para o continente africano durante o ciclo de 25 anos.

Neste sentido, Ulisses Correia e Silva destacou que num país arquipélago pequeno como Cabo Verde, com uma vasta diáspora e aberto ao mundo, a transformação digital é fundamental para melhoria das conectividades para redução das assimetrias regionais no acesso à serviços, para a eficiência e qualidade dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos e às empresas e para a melhoria da competitividade do ambiente de negócios.

“Trabalhamos diversas dimensões ao mesmo tempo, e com sentido e intencionalidade estratégicos. Reconversão digital do sistema de educação e de formação; a reforma de educação que queremos que esteja alicerçado na alfabetização digital e na reconversão digital do sistema educativo; a info-inclusão da internet e da comunicação”, prosseguiu.

Conforme relembrou, o governo declarou a internet como um bem essencial de forma que possa estar disponível a todos os cidadãos.

Destacou ainda que hoje o país tem um conjunto de contextos muito favoráveis a criação de uma zona económica especial tecnológica que vai sediar empresas, investidores e startups.

Quanto ao cabo do EllaLink, o Primeiro-ministro frisou que é um factor importante para a transformação digital como um acelerador do desenvolvimento sustentável do país.

Isto porque, conforme justificou, aumenta de competitividade do país e responde aos requisitos cada vez mais exigentes de termos a internet com conectividade e a velocidade de transmissão de grande quantidade de dados e a grandes distâncias.

De se salientar que, EllaLink é um cabo submarino de fibra ótica de última geração, de baixa latência, com uma capacidade de 30TB.