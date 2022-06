Cabo Verde com mais 103 casos de COVID-19 em 24 horas

​Cabo Verde registou nas últimas 24 horas, 103 casos de COVID-19 e 28 recuperados, indicou hoje o Ministério da Saúde. Há muito que Cabo Verde não tinha um aumento de número de casos de COVID-19 tão acentuado.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, do total de 555 resultados recebidos, somam-se 103 casos positivos de COVID-19. Desses casos, a maioria foi registada na ilha de Santiago, sendo concelho da Praia com (73), São Domingos (6), Santa Catarina de Santiago (4), Tarrafal (4), São Miguel (2), Santa Cruz (1) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Os restantes casos foram notificados no concelho de Santa Catarina do Fogo (1), Brava (2), São Vicente (5), Sal (1) e Ribeira Brava São Nicolau (3). Com esses casos, a taxa de positividade no país situa-se em 18,6%.

Mais 28 pessoas tiveram alta (Praia 4, Ribeira Grande de Santiago 2, São Domingos 2, Santa Catarina 2, São Salvador do mundo 2, São Lourenço dos Órgãos 1, Porto Novo 1, São Vicente 11 , Sal 1 e Boa Vista 2).

O país passa a contabilizar 301 casos activos, 55.983 recuperados, 402 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56.738 casos positivos acumulados.