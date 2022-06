Dia Mundial dos Oceanos deste ano destaca o tema “Revitalização: acção colectiva para o oceano”

A comemoração do Dia Mundial dos Oceanos de 2022 propõe reflectir sobre o tema “Revitalização: acção colectiva para o oceano”, no ano que Lisboa acolhe a Conferência dos Oceanos de 27 de Junho a 01 de Julho.

O tema proposto pelas Nações Unidas estará em discussão hoje, Dia Mundial dos Oceanos, em evento em Nova Iorque, organizado pela Divisão das Nações Unidas para Assuntos Oceânicos e Direito do Mar, visando apresentar propostas sobre as comunidades, ideias e soluções que estão sendo trabalhadas em conjunto para proteger e revitalizar o oceano e tudo o que ele sustenta.

Conforme informações disponibilizadas pelas Nações Unidas, o encontro irá servir para se ouvir vários líderes, celebridades, parceiros institucionais, vozes da comunidade, empreendedores e especialistas do sector, “enquanto se aprofundam em tópicos-chave e trabalham para inspirar e propõem mudanças colaborativas”.

“O oceano se conecta, sustenta e apoia a todos nós. No entanto, sua saúde está em um ponto de inflexão, assim como o bem-estar de tudo o que depende dele. Como os últimos anos nos mostraram, precisamos trabalhar juntos para criar um novo equilíbrio com o oceano que não mais esgota sua recompensa, mas, em vez disso, restaura sua vibração e lhe traz uma nova vida”, justifica as Nações Unidas sobre o evento.

Ainda sobre o tema “Salvar os oceanos, proteger o futuro”, Lisboa acolhe de 27 de Junho a 01 de Julho, a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, co-organizada pelos governos de Portugal e do Quénia, “num momento em que o mundo enceta esforços para mobilizar, criar e promover soluções que permitam alcançar os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável antes de 2030”.

Como parte das primeiras fases da Década de Acção para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), recentemente lançada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a conferência vai promover uma série de “soluções inovadoras de base científica, destinadas a lançar um novo capítulo na ação global para os oceanos”.

O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado anualmente a 08 de Junho e pretende lembrar a importância dos oceanos no quotidiano do ser humano, enquanto “pulmões do planeta”.

Este dia é assinalado por muitos países, especialmente depois da Conferência sobre o Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 1992.

O Dia Mundial dos Oceanos foi proclamado através da Resolução 63/111 adoptada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 05 de Dezembro de 2008.