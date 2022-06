​O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Paulo Rodrigues, confirmou um incêndio que deflagrou na manhã deste sábado, em Cabeço de Pinhão, costa leste.

Em declarações à inforpress, Paulo Rodrigues afirmou que as informações ainda são “escassas, devido a orografia da zona que é de difícil acesso.

Entretendo, o autarca garantiu que uma equipa do corpo de bombeiro está a caminho do local do incêndio depois de se terem enganado do percurso.