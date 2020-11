​Incêndio em Pico da Cruz consome menos de mil metros da floresta

Um incêndio florestal deflagrou, hoje, em Pico da Cruz, no perímetro florestal do Planalto Leste, Santo Antão, consumindo menos de mil metros quadrados da floresta, informou o comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo.

Segundo Balbino Gomes, citado pela Inforpress, a pronta intervenção dos populares, reforçada, depois, pelos bombeiros voluntários do Porto Novo, evitou danos maiores à floresta, que, há mais de dois anos, não tinha sido alvo de qualquer incêndio. Os bombeiros foram accionados, mas quando chegaram a Pico da Cruz os moradores já tinham controlado o incêndio, evitando, assim, a sua propagação. O mais recente incêndio na floresta do Planalto Leste, aconteceu em Julho de 2018, altura em que as chamas consumiram 200 hectares desta reserva, naquele que é considerado o maior incêndio ocorrido nesse perímetro florestal, já com mais de 150 anos de existência. Ainda este sábado, os bombeiros voluntários do Porto Novo foram accionados para resgatar o corpo de um jovem que morreu ao cair num rochedo, em Lajedos, interior deste município.

