​Amupal volta a defender reabertura de emprego público para atender mulheres chefes-de-família

A Associação das Mulheres do Planalto Leste (Amupal), em Santo Antão, voltou hoje a alertar para “o desemprego generalizado” das mulheres nesse planalto, defendendo a reabertura do emprego público para, sobretudo, atender às mulheres chefes-de-família.

Josefa Sousa, presidente da Amupal, disse à Inforpress que, nesta altura, não existe nenhuma frente de trabalho no Planalto Leste para acudir às famílias, sobretudo, as chefiadas por mulheres, que passam por “uma situação social difícil”.

A Amupal, segundo a responsável, está “preocupada” com a situação do desemprego no Planalto Leste e exorta as câmaras municipais de Santo Antão e o Governo a envidar esforços com vista à reabertura do emprego pública, nesse planalto.

O desemprego na camada feminina em Santo Antão tem sido uma preocupação constante das associações de mulheres, como é o caso, também, da Associação das Mulheres de Lagoa da Ribeira das Patas, no Porto Novo, que tem vindo a alertar para a situação social dessa camada social, nessa localidade, marcada pelo desemprego.