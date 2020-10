Santo Antão/Habitação: Quatro pessoas atingidas com desabamento de tectos em menos de uma semana

Quatro trabalhadores feridos, dois dos quais com gravidade, é o balanço de desabamento de tectos de duas casas na ilha de Santo Antão em apenas quatro dias, conforme apurou a Inforpress.

O caso mais recente aconteceu esta segunda-feira,05, na cidade do Porto Novo e envolveu dois trabalhadores que estavam a retirar o tecto já degradado de uma habitação na zona de Abufador, confirmaram os bombeiros voluntários deste município.

As duas vítimas foram atendidas nos serviços de urgência do centro de saúde do Porto Novo, mas um deles, por ter sido atingido com gravidade, foi transferido para o hospital regional João Morais, na Ribeira Grande, segundo uma fonte hospitalar.

O outro trabalhador já recebeu alta médica.

O outro caso, que envolveu, também, dois trabalhadores, aconteceu sexta-feira, 02, em Lagoa do Planalto Leste.

Manuel Pinto, representante da comunidade, explicou que as vítimas, que foram atendidas no hospital regional João Morais, estavam, também, a proceder à remoção da laje de uma casa, que caiu sobre os mesmos, provocando ferimentos com gravidade em um deles.

Trata-se de habitações que estão a ser reabilitadas pelas câmaras municipais no âmbito dos programas de reabilitação habitacional em curso em Santo Antão.