814 casos de COVID-19 nos últimos 14 dias

​O Ministério da Saúde notificou mais 59 casos de COVID-19 e 66 recuperados nas últimas 24 horas. Com esses casos , a taxa de positividade é de 19,6%. Nos últimos 14 dias foram registados mais de 800 novas infecções.

De acordo com o boletim epidemiológico, do total de 301 resultados recebidos, somam-se 59 casos novos de COVID-19. Esses casos surgiram na Praia (7), São Domingos (9), Santa Catarina de Santiago (5), Tarrafal de Santiago (1), São Miguel (6), Santa Cruz (3), São Filipe Fogo (4), Santa Catarina do Fogo (1), Brava (14), Sal (2), Ribeira Brava, São Nicolau (3), Tarrafal São Nicolau (2) e Boa Vista (2).

Há mais 66 recuperados (Praia 40, Ribeira Grande de Santiago 1, São Domingos 2, Santa Catarina 1, Tarrafal 4, Santa Cruz 7, São Lourenço dos órgãos 1, Porto Novo 1, São Vicente 3, Sal 4 e Boa Vista 2).

De acordo com o balanço dos últimos 14 dias, ou seja, de 30 de Maio a 12 de Junho, foi analisado um total de 5163 amostras (média de 369 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 814 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 143 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 1,52 e a taxa de positividade foi, em média, 15,8%.

O Ministério da Saúde indica que, neste momento, estão seis pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde devido à COVID-19, sendo duas no Hospital Dr. Agostinho Neto, cidade da Praia, duas no Hospital Dr. Baptista de Sousa, em São Vicente e duas no Hospital Regional Dr. Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, encontrando-se todas estáveis, do ponto de vista clínico.

Em relação à vacinação, até 12 de Junho, Cabo Verde já utilizou 724167 (69,2%) doses de vacinas contra a COVID-19. E do número estimado de adultos, 319469 (98%) já tomaram a 1ª dose, 277179 (85,1%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 81867 (25,1%) já tomou a dose de reforço.

Já, em relação aos adolescentes, um total de 46176 (85,9%) já tomou a 1ª dose e 38407 (71,4%) já estão completamente vacinados.

O país passa a contabilizar 498 casos activos 56203 recuperados, 402 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 57155 casos positivos acumulados.