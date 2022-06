Notificados 221 novos casos de covid-19

Cabo Verde notificou este sábado 221 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Informação avançada pelas autoridades de saúde, a partir das amostras processadas na sexta-feira, nos laboratórios de virologia.

Mais de metade dos novos casos foram confirmados na Praia, com 141. Em São Vicente, 24 amostras tiveram resultado positivo. No total, foram processados 769 testes, com uma taxa de positividade de 28,7%.

27 pacientes tiveram alta desde o último boletim. Cabo Verde tem 933 casos activos.

Desde Março de 2020, o país já confirmou 58.029 casos de infecção por SARS-CoV-2. 56.642 pacientes foram dados como recuperados. 402 pessoas perderam a vida. 43 óbitos de doentes com infecção activa foram atribuídos a outras causas. 9 pacientes foram transferidos.

Até este sábado, em todo o mundo, tinham sido diagnosticados perto de 544 milhões de casos de covid-19, dos quais resultaram 6,3 milhões de mortes. O SARS-CoV-2 foi pela primeira vez detectado em 2019, na província chinesa de Wuhan.

A relação completa de novos casos, por concelho, pode ser consultada na tabela abaixo.