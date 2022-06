100% dos casos positivos da COVID-19 em Maio pertencem à variante Ómicron

Os resultados da sequenciação genómica das amostras positivas de SARS-CoV-2, referentes ao mês de Maio, mostram que 100% dos casos pertencem à variante Ómicron, incluindo várias sub- linhagens, nomeadamente a sub-linhagem BA.5.

A informação foi hoje avançada pelo Instituto Nacional de Saúde Pública(INSP), através de um comunicado, dando conta que as amostras foram processadas nos laboratórios de biologia molecular da instituição, na Praia.

“Esta é a primeira vez que esta sub-linhagem é detetada no país, estando a circular nas ilhas do Sal, São Vicente e Santiago” , lê-se.

Apesar da maioria das amostras sequenciadas serem da BA.2, regista-se um aumento da linhagem BA.5, segundo o INSP.

Das amostras sequenciadas 43% são da sub-linhagem BA.2; 35% diz respeito a sub- linhagem BA.5; 9% da BA.2.35; 7% da BA.4; 4% da BA.2.9; e1% da BA.2.12. 1;

O INSP salienta que a BA.5 tem mutações adicionais com impacto na entrada do vírus nas células humanas e ou na sua capacidade de evadir a resposta imunitária sendo mais transmissível do que a sub-linhagem BA.2.