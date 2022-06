IMP interdita saída para o mar de todas as embarcações de pesca local

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de pesca local, durante as próximas 24 horas, devidas às condições do estado do tempo em Cabo Verde.

“Atendendo às condições do estado do tempo no arquipélago durante as próximas 24 horas, com Vento NE 4 - 5. por vezes 6, ocasionalmente 7 em Sectores durante a tarde/inicio da noite. Ondas NE/N 1.5 - 3m, 2.0 - 3.5m a Noroeste/Norte do Arquipélago, afetando gradualmente Sectores inter-ilhas ao longo do dia, localmente 1.0 - 2.0m em Zonas Costeiras Sul”, explicou a autoridade marítima através de uma nota.

Por razões de segurança, encontra-se interditada a saída para o mar de botes e pequenas embarcações de pesca local enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo.