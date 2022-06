Forças Armadas: António Duarte Monteiro promovido a contra-almirante

O capitão-de-navio António Duarte Monteiro, recentemente nomeado Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, foi promovido ao posto de contra-almirante pela ministra de Estado e da Defesa Nacional, em cerimónia que decorreu esta segunda-feira no Palácio do Governo.

De acordo com uma publicação do Ministério Defesa, Janine Lélis “augurou muitos sucessos ao novo Chefe de Estado do Estado-Maior, no sentido de trazer mais ganhos para as Forças Armadas”.

Ao falar das principais atribuições do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, a ministra de Estado e da Defesa Nacional ressalvou também os compromissos do Governo para o domínio da defesa nacional.

Enalteceu os avanços registados em relação à revisão do Sistema de Justiça Militar, a conclusão do projecto de adequação do Programa Soldado Cidadão e os trabalhos em curso para a elaboração da Lei da Programação Militar.

“Também destacou a revisão do Conceito Estratégico da Defesa Nacional, do Serviço Militar Obrigatório, da regulamentação do serviço de saúde militar e da implementação do Serviço de Informação Militar e o reforço da Base de Instrução Militar dos Recrutas”, sublinha a comunicação.

Na cerimónia de imposição de patente, ainda de acordo com a mesma fonte, a ministra destacou o empenho e dedicação à causa das Forças Armadas do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas cessante, major-general Anildo Morais, que se traduziram em ganhos a nível da melhoria as condições de vida dos militares nos quartéis e no reforço da sua integração com a sociedade.

António Duarte Monteiro passa, assim, a ser o primeiro contra-almirante das Forças Armadas de Cabo Verde, pelo que “a classe de generalato está completa, tanto para marinha, como para o exército”.