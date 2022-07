Binter volta a ligar Canárias e Cabo Verde esta semana

Primeiro voo agendado para terça-feira. Empresa espanhola de aviação está a abrir várias rotas internacionais.

No dia 5 será operado o primeiro voo da rota que volta a conectar as Canárias com o Sal. Depois, a saída das Canárias vai fazer-se todas as terças-feiras, às 23h, com o regresso a acontecer às 00h35 de quarta-feira, a partir do aeroporto Amílcar Cabral, no Sal.

Os voos serão operados por aviões a jacto Embraer E195-E2 (capacidade de 132 lugares) e os “passageiros desta rota desfrutarão das vantagens diferenciais do produto oferecido pela Binter, com um serviço de bordo de alto nível focado em oferecer a melhor experiência ao cliente, que inclui serviços abrangentes, como um lanche gourmet de cortesia durante a viagem”, diz a companhia.

Além de Cabo Verde, a Binter está a ligar as Ilhas Canárias a nove destinos em África.

Só este sábado, a companhia aérea inaugurou três novas ligações internacionais para Florença, em Itália, Fez, em Marrocos e para a Madeira, em Portugal. Na semana passada, foi inaugurada a rota que liga a capital da Gâmbia, Banjul, ao arquipélago das Canárias. A Binter também já voa para Marraquexe, Agadir, Guelmim, El Aaiun, Dakhla (todas em Marrocos), Nouakchott (Mauritânia) e Dakar (Senegal).