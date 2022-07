Duas pessoas internadas em estado crítico devido à COVID-19

O Ministério da Saúde informou hoje, num comunicado que neste momento, estão 25 pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde devido à COVID-19, das quais duas em estado crítico. A taxa de internamento está em 27,5%.

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados, um óbito, 103 casos novos e 352 recuperados. O óbito registado no concelho de Santa Cruz aconteceu por outras causas, refere o Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, do total de 505 resultados recebidos, somam-se 103 casos novos de COVID-19. Esses casos foram diagnosticados na Praia (16), Ribeira Grande de Santiago (2), São Domingos (6), Santa Catarina de Santiago (5), São Salvador do Mundo (1), Tarrafal (1), São Miguel (8), Santa Cruz (1) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Outros concelhos registaram casos novos como São Filipe Fogo (2), Mosteiros (16), Santa Catarina do Fogo (5), Ribeira Grande Santo Antão (6), São Vicente (12), Sal (3), Ribeira Brava São Nicolau (3), Tarrafal (4), Boa Vista (1) e Maio (10).

Com esses casos a taxa de positividade a nível nacional é de 20,4%.

Há mais 352 recuperados (Praia 169, Ribeira Grande de Santiago 7, São Domingos 1, Santa Catarina 9, São Salvador de Mundo 2, Tarrafal 2, São Miguel 8, Santa Cruz 2, São Lourenço dos Órgão 8, São Filipe 36, Mosteiro 6, Santa Catarina do Fogo 8, Brava 8, Ribeira Grande de Santo Antão 6, Paul 1, Porto Novo 2, São Vicente 55, Sal 5, Ribeira Brava 5, Tarrafal de São Nicolau 2, Boa Vista 4 e Maio 6).

No que se refere ao balanço dos últimos 14 dias, ou seja, de 20 de Junho a 03 de Julho, o Ministério da Saúde informou que foi analisado um total de 9026 amostras (média de 645 amostras analisadas por dia) e identificado um total de 2821 casos novos.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 495 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 1,01 e a taxa de positividade foi, em média, 31,2%.

Em relação à vacinação, até 03 de Julho, Cabo Verde já utilizou 735372 (70%) doses de vacinas contra a COVID-19.

Do número estimado de adultos, 319881 (98,2%) já tomaram a 1ª dose, 278055 (85,3%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 91697 (28%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 46469 (86,4%) já tomou a 1ª dose e 38822 (72,2%) já estão completamente vacinados.

O país passa a contabilizar 924 casos activos, 59722 casos recuperados, 406 óbitos, 44 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 61105 casos positivos acumulados.