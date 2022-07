Cirurgias oncológicas aumentaram 80% entre 2017 e 2020

As cirurgias oncológicas em cabo Verde, aumentaram 80% e as sessões de quimioterapia 18% entre 2017 e 2018. Em contrapartida, as evacuações de doentes oncológicos para Portugal diminuíram 30%.

Os dados foram hoje revelados pela fundação Calouste Gulbenkian, no âmbito do projecto “Oncologia Cabo Verde” que foi avaliando como sendo “muito positivo” pela consultora portuguesa Logframe.

Esta avaliação, mostra um aumento de 80% das cirurgias oncológicas e de 18% das sessões de quimioterapia, bem como uma diminuição de 30% no número de evacuações de doentes para Portugal, entre 2017 e 2020.

Estes resultados contribuíram ainda para a diminuição em 3% da taxa de mortalidade por cancro, entre 2018 e 2020, tendo a Coordenadora do Programa Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças oncológicas, Carla Barbosa, salientado o seu impacto na melhoria do diagnóstico no cancro da mama e próstata.

“A avaliação incidiu também sobre o efeito de algumas medidas no futuro desta área – a criação de um registo oncológico no hospital Agostinho Neto, que se pretende venha a ter um âmbito nacional, foi considerado um “passo importante para uma melhor avaliação da incidência dos diferentes tumores”, lê-se no comunicado da fundação.

Também se perspectivam mudanças na área da formação e outras áreas, que possam beneficiar do mundo digital – porque apesar de a pandemia pela COVID-19 ter afectado as atividades de formação inicialmente previstas, acabou por acelerar a adaptação da formação ao contexto digital.

Segundo a mesma fonte, a relação entre o investimento efectuado e os resultados obtidos foi superior ao expectável, pelo que a avaliação aponta para a “necessidade de expandir, consolidar e aprofundar as intervenções já iniciadas, com o objectivo de continuar a melhorar os cuidados oncológicos em Cabo Verde”.

De referir que o projecto “Oncologia Cabo Verde”, da Fundação Gulbenkian, trabalha desde 2018 nos Hospitais Dr. Agostinho Neto, na Praia, e Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo.

O mesmo está articulado com os eixos prioritários do Plano estratégico nacional para esta área e tem como objectivo contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde na área da oncologia em Cabo Verde, através da actualização técnica e da melhoria do desempenho dos profissionais de saúde, dos procedimentos e de boas práticas nesta área.