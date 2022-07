Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de menor em Porto Novo

O Tribunal da Comarca de Porto Novo decretou hoje a prisão preventiva de um homem de 54 anos suspeito de abuso sexual com penetração ocorrido em Novembro de 2021.

Segundo um comunicado do Ministério Público, o suspeito foi detido fora de flagrante delito no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca do Porto Novo.

Efectivada a detenção, com a coadjuvação da Polícia Nacional, o referido arguido foi submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicada como medida de coação prisão preventiva.

A mesma fonte refere que os factos ocorreram em Novembro de 2021, sendo que a ofendida é uma adolescente que na altura contava com 13 anos de idade e encontra-se grávida.

O referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.