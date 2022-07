INPS lança novos serviços ‘online’ para melhorar qualidade e facilitar vida dos utentes

​O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) lançou hoje dois novos serviços ‘online’ com objectivo de melhorar a qualidade de serviço prestados aos segurados e facilitar a vida dos utentes.

Tratam-se do pedido de credenciais para exames clínicos, fisioterapia, estomatologia e óptica e do “FOS express”, que, conforme a presidente da Comissão Executiva do INPS, vão garantir uma segurança social “mais inclusiva e próxima dos segurados”.

Segundo Orlanda Ferreira, com esse novo serviço os pedidos de credenciais passam a ser feitos directamente pelas clínicas ou prestadores de serviços, evitando que o beneficiário tenha que se deslocar aos balcões do instituto para o efeito, como é feito actualmente.

“O que nós estamos a querer fazer com isso é cortar essa etapa em que os utentes têm que deslocar-se aos balcões do INPS. Portanto, uma vez confirmados os serviços que vão ser realizados o utente não precisa dirigir-se ao INPS. É o prestador que faz o pedido de credencial. A partir desse momento a relação passa a ser entre o prestador e o INPS e é tudo online”, explicou.

Orlanda Ferreira garante que o processo é seguro já que o utente recebe via telemóvel ou email um código para confirmar a solicitação do serviço.

Neste sentido, adiantou que “é fundamental” que todos os beneficiários disponibilizem o seu número de telemóvel e o seu email, e, em caso de mudança, apela a todos que comuniquem a alteração do contacto ao INPS.

O segundo instrumento que o INPS quer implementar é o “FOS express”, uma forma, segundo Orlanda Ferreira, de alargar a cobertura dos trabalhadores por conta própria e dos trabalhadores domésticos.

“Isso vai ao encontro daquilo que o INPS pretende que é alargar a cobertura de segurança social. Quando nós contactamos os contribuintes nos actos de sensibilização alegam indisponibilidade para se deslocar aos balcões do INPS para fazer o pagamento mensal, e com esse serviço, o contribuinte não precisa de entregar as folhas todos os meses. Autoriza o INPS para emitir esta folha”, explicou.

A partir dali, adiantou que o contribuinte/beneficiário só recebe um ‘link’ para confirmar o pagamento mensalmente.

“O objectivo é de aproximar mais, facilitar a vida dos contribuintes, para que não apresentem alguns argumentos para não fazerem a inscrição. O que nós queremos é alargar e estender a cobertura da segurança, termos uma segurança social cada vez mais inclusiva”, sustentou.

Esses dois serviços lançados hoje vão estar disponíveis a partir do dia 01 de Agosto, segunda -feira.