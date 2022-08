​Cabo Verde regista 238 casos novos de COVID-19 nos últimos 14 dias

O Ministério da Saúde informou hoje que nos últimos 14 dias, ou seja, de 18 a 31 de Julho, Cabo Verde registou 238 casos novos de COVID-19.

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, esses casos são resultados de 7063 amostras (média de 505 amostras analisadas por dia).

E a taxa de incidência acumulada a nível nacional, neste período, é de 42 por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,71 e a taxa de positividade foi, em média, 3,4%.

E hoje, de acordo com o boletim epidemiológico, do total de 537 resultados recebidos, somam-se 4 casos novos de COVID-19, que surgiram nos concelhos da Praia (1), Santa Catarina (1), São Miguel (1) e Sal (1). Com esses casos a taxa de positividade é de 0,7%.

A mesma fonte avisou que há mais 18 recuperados (Praia 4, São Miguel 3, Ribeira Grande 2, Porto Novo 1, São Vicente 7, Maio 1).

Neste momento, conforme o Ministério da Saúde está uma pessoa internada nos hospitais de Cabo Verde devido à COVID-19. A taxa de internamento está em 1,1%.

Em relação à vacinação, indicou que até 31 de Julho, Cabo Verde já utilizou 768025 (69,9%) doses de vacinas contra a COVID-19.

Do número estimado de adultos, 320418 (98,3%) já tomaram a 1ª dose, 279390 (85,7%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 110091 (33,8%) já tomou a dose de reforço.

Em relação aos adolescentes, um total de 46932 (87,3%) já tomou a 1ª dose e 39426 (73,3%) já estão completamente vacinados.

O país passa a contabilizar 69 casos activos 61629 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62163 casos positivos acumulados.