Guarda Fiscal apreende 250 munições de caça no porto da Praia

A Polícia Nacional informou esta segunda-feira que a Guarda Fiscal apreendeu, no passado dia 28 de Julho, 250 unidades de munições de caça durante o acto de desconsolidação de um contentor proveniente de França.

No comunicado, a PN detalha que a apreensão ocorreu por volta das 13h00, no recinto da ENAPOR.

As referidas munições foram detectadas pelos operadores de skanner do porto da Praia, dentro de um volume, juntamente com outras mercadorias, cujo dono é um cidadão cabo-verdiano, de 38 anos de idade, natural de Tarrafal de Santiago e emigrante em França.

Desta operação, segundo a PN, além de apreensão de munições, foi detido em flagrante delito o dono da mercadoria, por importação ilegal de munições.

O mesmo foi apresentado ao Poder Judicial no dia seguinte, 29, no período de manhã.

De referir que no passado mês de Junho a Guarda Fiscal tinha apreendido, também no porto da Praia, 164 unidades de munições durante o acto de vistoria de um volume proveniente de Portugal.