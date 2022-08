Tribunal decreta apresentação periódica para suspeito de 2 homicídios negligentes

O Tribunal da Comarca de Mosteiros decretou como medidas de coação a interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades para um homem suspeito de dois crimes de homicídio negligente.

Em comunicado, o Ministério Público informa que no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca dos Mosteiros, ordenou a detenção, fora de flagrante delito, de um homem, de 30 anos de idade, natural da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, Concelho de São Filipe, residente em Ponta Verde, condutor de Profissão.

Efectivada a detenção, com a coadjuvação da Policia Nacional e submetido ao primeiro interrogatório judicial e em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicados ao arguido as medidas de coação de interdição de saída do país e apresentação periódica às autoridades.

O processo, segundo a mesma fonte, continua em investigação e permanece em segredo de justiça.