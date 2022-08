Cabo Verde regista 6 novos casos positivos de covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo ministério da Saúde no final da tarde deste sábado, o país passa a contar com 6 casos novos positivos e 13 recuperados.

As novas infecções foram confirmadas na Praia (1), Ribeira Grande de Santo Antão (2), São Vicente (1), Boa Vista (1) e Maio (1). Com os novos resultados, o país passa a contabilizar 44 casos activos 61697 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62206 casos positivos acumulados. No sentido de mitigar as consequências da pandemia da COVID-19 em Cabo Verde, o ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

