Cinco vítimas mortais em praias de Santiago e Sal

Cinco pessoas morreram nas praias de Cabo Verde durante este domingo.

Segundo dados divulgados pelas autoridades quatro pessoas perderam a vida na Praia e uma no Sal.

No Sal, relata a Inforpress, um jovem de 21 anos perdeu a vida no mar de Cadjetinha Norte quando foi surpreendido por uma correnteza que o puxou para o fundo do mar.

A vítima, relata a mesma fonte, encontrava-se num passeio convívio com amigos naquela praia, desde sexta-feira, tendo perdido a vida no domingo, pouco tempo depois de entrar no mar na companhia de outros dois colegas, tendo estes conseguido salvar-se.

Além deste caso registado no Sal há ainda a relatar a morte de três homens que estavam a pescar numa praia da Achada Grande Trás, na Praia.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades os três homens morreram este domingo depois de um deles ter caído no mar e os outros dois o terem tentado salvar acabando também eles por perder a vida.

A quinta vítima mortal foi registada em Quebra Canela, a zona balnear de maior afluência da capital, onde um homem, cuja idade não foi divulgada, faleceu este domingo à tarde. O acidente terá ocorrido por volta das 16h00.