Banco Alimentar inaugura Casa da Sopa no bairro de Pensamento

O Banco Alimentar de Cabo Verde inaugura hoje, às 17h00, a " Casa da Sopa”, no bairro de Pensamento, cidade da Praia.

Em declarações ao Expresso das Ilhas, a representante do Banco Alimentar, Ana Fonseca Hopffer Almada informa que a Casa da Sopa irá beneficiar 50 idosos e 10 jovens vulneráveis com refeições quentes diárias.

Dos 50 idosos que serão beneficiados, 25 pertencem a Associação Comunitária daquele bairro, 25 de associações de outros bairros como São Pedro, Simão Ribeiro, Calabaceira e Safende.

“São cinco associações e cada uma escolheu cinco idosos. Escolhemos mais 10 jovens vulneráveis também da comunidade de São Pedro que têm necessidade dessas refeições quentes”, informou.

De segunda a sábado, a Casa da Sopa, localizada no lar de idosos de Pensamento, vai servir almoços quentes. Almoços esses que, de acordo com Ana Fonseca Hopffer Almada, contam com orientações de um nutricionista.

“Além dos almoços, temos um projecto a volta da educação para a cidadania, que é falar sobre direitos humanos, valores, sobre a paz, falar e desenvolver acções que ponham na prática a solidariedade para com os idosos, respeito, amor, partilha. Quanto aos jovens vulneráveis vamos tentar educá-los para conseguirem ter uma vida mais digna”, avançou.

As cozinheiras e ajudantes da casa da Sopa vão receber um curso, de duas horas, sobre alimentação saudável na Universidade de Santiago, e em Setembro vão aprender a aproveitar todas as cascas e restos dos alimentos.

Ana Fonseca Hopffer Almada apela aos empresários da Praia que adiram ao projecto para que outras Casas da Sopa possam ser abertas na capital.

“Nós sabemos que uma Casa da Sopa na cidade da Praia é muito, mas ao mesmo tempo é muito pouco. A ideia é ter casas da sopa em todos os bairros da Praia, ou pelo menos nos bairros maiores. É um projecto piloto que queremos replicar. Já estamos em contacto com empresários para a criação de uma casa da Sopa em Achada Santo António que irá servir toda a parte sul da cidade”, afirmou.

A Casa da Sopa do Banco Alimentar conta como principal parceiro o Grupo Khym Negoce que, além de equipar, vai doar alimentos mensalmente.