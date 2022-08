Baía das Gatas: : Câmara de vigilância ajudou a Polícia Nacional a prender indivíduo na posse de oito porções de estupefaciente

As câmaras de vigilância da Polícia Nacional (PN), na Baía das Gatas, ajudaram a identificar, acompanhar e prender um indivíduo que estava na posse de oito cápsulas de estupefacientes, avançou à Inforpress o comandante regional.

“O operador da câmara de vigilância, que é uma pessoa muito experiente, é que identificou a pessoa e logo accionou o pessoal que estava no terreno para abordar o indivíduo. Pelo seu movimento viu que ele poderia ter alguma coisa suspeita e quando os agentes chegaram ele mostrou alguma resistência e de facto ele estava na posse do produto”, explicou João Santos indicando que uma outra pessoa também foi presa com três porções de um produto na cor branca que se presume ser estupefaciente.

No entanto, para o Comandante Regional da Polícia Nacional, em São Vicente, desde a sexta-feira até ao início de sábado a PN registou poucas ocorrências. Houve três roubos, sendo um telemóvel, uma carteira e uma mochila.

Em matéria de trânsito rodoviário, adiantou, a Polícia registou dois acidentes, sendo um embate e uma colisão apenas com danos materiais pouco relevantes, detiveram duas pessoas por condução ilegal e aplicamos sete testes de álcool com resultado negativo.

“Isso nos leva a crer que a mensagem que passamos às pessoas sobre a condução surtiu algum efeito, pelo menos, desde ontem até hoje. E pedimos que as pessoas continuem com o mesmo espírito de festa. Geralmente sábado, em todos os festivais, é mais procurado, mas pode não ter uma proporção directa em relação a ocorrências”, prognosticou o responsável.

Por sua vez, os bombeiros municipais também reportaram à Inforpress que de sexta-feira até ao início da noite de sábado foi tranquila em termos de ocorrências.