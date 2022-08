Piscina natural de Cuba e Gruta de Águas Belas, jóias da ilha de Santiago

A piscina natural de Cuba, na Ribeira da Prata, no concelho de Tarrafal de Santiago é provavelmente uma das mais espetaculares de Cabo Verde. De água transparente e sempre a renovar, a piscina natural tem um cenário singular e ganhou visibilidade durante a pandemia quando se tornou o sítio para fugir do stress citadino e para fazer fotografias. As imagens do local tornaram-se virais nas redes sociais e chamou a atenção pela tamanha beleza da paisagem e tranquilidade. Águas Belas é uma praia escondida no litoral de Santa Catarina de Santiago. Esta praia possui uma enorme gruta que impressiona pela sua beleza. Fica localizada entre Rincão e Ribeira da Barca. O Expresso das Ilhas foi conhecer de perto essas pérolas da ilha de Santiago.

Piscina natural de Cuba

Cuba é uma pequena e pacata aldeia rural, em Ribeira da Prata, que é uma localidade a Noroeste da ilha de Santiago. Os moradores de Cuba vivem da pecuária e da pesca. Até antes da pandemia, a aldeia raramente recebia “visitas”, até porque o local fica fora do circuito dos transportes públicos da ilha de Santiago.

A piscina natural de Cuba era praticamente desconhecida até há bem pouco tempo, mas ultimamente tem atraído vários visitantes, tornando-se assim num dos maiores atractivos do Tarrafal. Hoje é um dos pontos mais visitados e procurados da ilha devido às suas particularidades e traços singulares.

O guia turístico local, Manecas Verrati, explica que com uma localização privilegiada, a piscina natural de Cuba proporciona aos visitantes uma experiência única, no meio da tranquilidade e uma paisagem atípica.

“A piscina natural de Cuba já era bastante frequentada pela população local, ela é uma das Sete Maravilhas do Tarrafal. No auge da pandemia da Covid-19, digamos assim, as pessoas de diversos pontos da ilha de Santiago estavam à procura de lugares com mais privacidade, fora da capital do país, para se divertir e sair um pouco do stresse que a pandemia da Covid-19 provocou. Apesar de ser conhecida pela população de Cuba, muitos tarrafalenses desconheciam a localização e até mesmo a sua existência, assim como a maioria dos cabo-verdianos”, explica.

Visibilidade nas redes sociais

O nosso guia turístico sublinha que a piscina ganhou uma ampla divulgação através das redes sociais. As pessoas que passaram a frequentar o local, postaram as suas aventuras nas redes sociais, e consequentemente passou a despertar um interesse desenfreado das pessoas em conhecer o local.

“Nos primeiros meses da pandemia, durante o confinamento obrigatório, um dos residentes da localidade de Cuba começou a postar fotos e vídeos da piscina natural nas redes sociais. As postagens viralizaram, e em pouco tempo as pessoas da ilha de Santiago, principalmente da capital do país, começaram a frequentar o local. Pela sua localização, as pessoas tiveram um interesse especial em conhecer a piscina. Durante o confinamento obrigatório, as autoridades policiais estavam mais assíduos na fiscalização, vários lugares foram fechados, e a piscina por estar longe dos olhos das autoridades, as pessoas driblavam a fiscalização e podiam passar o dia na piscina, fazendo churrasco e divertindo-se”, disse.

A piscina fica situada na parte Sul da Ribeira da Prata, uma das comunidades mais belas de Tarrafal, bastante conhecida pelas praias balneares de areia negra. A piscina natural tem uma localização privilegiada, fica no meio de uma rocha de basalto, com vista para o Oceano Atlântico e a Sul pode-se ver a Ribeira da Barca, onde se encontram outros dois paraísos tropicais: Águas Belas e Angra.

“Em dias de céu limpo pode-se avistar a ilha do Fogo a partir das rochas que envolvem a piscina natural. Uma outra particularidade da aldeia de Cuba é que podem ser avistadas várias espécies marinhas como baleias, golfinhos e tartarugas”, acrescenta.

Aspectos menos bons da divulgação

Com a procura em massa das pessoas pela aldeia, mais concretamente pela piscina natural, o guia aponta algumas alterações a nível paisagístico devido ao aumento do lixo. Ele refere ainda que com mais pessoas a frequentarem a aldeia de Cuba, a população tem que lidar com diversas pessoas e costumes. As pessoas procuram o espaço muitas vezes em grupo. Fazem festas e diversos tipos de convívio, o que nem sempre é saudável para o ambiente local.

“A piscina natural, a meu ver, não tem capacidade para suportar o número de pessoas que estão a optar pelo local, principalmente nos finais de semana. O lixo criado nos finais de semana acaba sendo levado para o mar, o que acaba por prejudicar a vida marinha, principalmente os plásticos que constituem a maioria dos resíduos deixados no local. Isso acaba sobrecarregando a população local que tem que fazer a recolha e acaba prejudicando a paisagem e o ambiente ali na piscina natural”, desabafa Manecas Verrati.

Pontos positivos

A piscina natural de Cuba tornou-se num dos pontos mais visitados no Concelho de Tarrafal, não só pelos nacionais, mas também por turistas estrangeiros. Cuba, como muitas outras comunidades rurais da ilha de Santiago, sofre com o encravamento que dificulta o seu desenvolvimento económico. A localidade de Cuba é uma zona piscatória onde a principal actividade económica é a pecuária.

Manecas Verrati conta que a população predominantemente jovem acaba, muitas vezes, por viver em outros pontos do município devido à falta de oportunidade local. O desemprego, a falta de estrutura educacional, desportiva e de lazer, torna a comunidade pouco actrativa para os mais jovens.

“Cuba até pouco tempo era só mais uma localidade do interior da ilha de Santiago enfrentando os seus problemas. Hoje, com a explosão de pessoas a procurarem o local, sentiu-se necessidade de criar comércio, áreas de lazer e outros atrativos para responder à procura dos visitantes. O comércio da Ribeira da Prata está sendo beneficiada com essa divulgação da piscina natural, bem como as pessoas da Cuba”, informa.

No caso da população local, o guia turístico testemunhou que há jovens a trabalharem como guias turísticos, há pessoas a vender produtos locais como água de côco e outros produtos típicos da ilha de Santiago. Nos fins-de- semana, como conta, há maior movimento e as pessoas que vão para a piscina natural costumam comprar os seus itens nas lojas da Ribeira da Prata, ou por vez em algum vendedor ambulante da localidade.

Necessidades locais

Manecas Verrati concorda que muitos jovens da localidade acabam por se aventurarem na emigração por conta da limitação económica de Cuba.

“A maior necessidade da aldeia de Cuba é a continuação da asfaltagem da estrada. Como podemos ver, com o aumento da procura, a Câmara Municipal do Tarrafal desenvolveu um projecto para a requalificação da localidade, mas a estrada que permite chegar à aldeia é só asfaltada até um certo ponto. Para se chegar à piscina é necessário enfrentar uma estrada de terra, cheia de buracos, pedras e a maioria dos carros não tem o potencial para seguir até chegar no local”, assevera Manecas Verrati.

Gruta de Águas Belas

Águas Belas é uma praia escondida no litoral de Santa Catarina de Santiago. Esta praia possui uma enorme gruta que impressiona pela sua beleza. Fica localizada entre Rincão e Ribeira da Barca. Entre o contraste da terra batida e o azul do mar surge Águas Belas uma praia de areia grossa que se mistura com calhaus. O azul do mar é fantástico, impossível não sentir a tranquilidade do local de estonteante beleza natural. A grande atracção da praia é a sua gruta que separa as duas águas e permite deslumbrar uma paisagem extremamente bela. A gruta de Águas Belas tem duas entradas de dimensões diferentes, uma com acesso à praia e outra ao oceano. O guia turístico local, Apollo Gomes explica que a Gruta está especificamente localizada na orla marítima entre a localidade de Achada Leite, Ribeira da Barca e Rincão. Geograficamente, a gruta pertence à localidade de Rincão, mas a maioria dos visitantes prefere usar o porto da Ribeira da Barca para chegar à gruta.

Conhecer Águas Belas

Apollo Gomes conta que há sempre bastante visitantes, nacionais e estrangeiros que escolhem Águas Belas para passarem um fim-de-semana em convívio e realizam até festas nos arredores da gruta.

“A gruta de Águas Belas faz parte das Sete Maravilhas de Santa Catarina, na categoria rocha, gruta e rochedos. A localidade de Ribeira da Barca beneficia muito do turismo visto que a gruta Águas Belas é um dos pontos mais visitados da ilha de Santiago. É um recurso natural de grande valia na Ribeira da Barca, tanto para os guias turísticos locais, como para as diversas agências turísticas que promovem excursões e movimentam a economia local. Tem jovens que prestam serviço nas visitas, o que contribui para algum rendimento económico. A gruta de Águas Belas sempre foi bastante procurada, só que com o desenvolvimento das redes sociais, tudo ganhou uma maior dimensão. As pessoas que visitam a gruta partilham as suas experiências nas redes sociais e despertam curiosidade nas pessoas de quererem conhecer e fazer o passeio pela gruta. Águas Belas é rica em recursos naturais e diversidade marinha. Impressiona pela beleza e tranquilidade das águas e paisagem, é a pérola de Santa Catarina”, descreve.

Conhecer Águas Belas inclui um percurso de carro até Achada Leite, saindo da Cidade de Assomada. Na sequência uma caminhada de aproximadamente uma hora até à gruta de Águas Belas e por fim um passeio de bote, para explorar os arredores e o interior da gruta em águas cristalinas é uma experiência única e incrível.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1080 de 10 de Agosto de 2022.