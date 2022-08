​Há mais nove casos de COVID-19

O Ministério da Saúde notificou, nas últimas 24 horas, nove casos de COVID-19 e 14 recuperados.

De acordo com o boletim epidemiológico, do total de 680 amostras analisadas, somam-se 9 casos novos positivos de COVID- 19, que foram diagnosticados na Boa Vista (3), Sal (2), São Vicente (2), Tarrafal de São Nicolau (1) e Maio (1). Com esses casos a taxa de positividade é de 1,3%.

Há mais 14 recuperados (Mosteiros 3, São Vicente 2, Ribeira Brava 7 e Boa Vista 2).

Neste momento há vários concelhos sem qualquer caso activo de COVID-19.

Com esta actualização o país passa a contabilizar 33 casos activos 61765 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62263 casos positivos acumulados.