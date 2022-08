​Obras de expansão e modernização do porto do Maio inauguradas a 7 de Setembro

A inauguração das obras de expansão e modernização do porto da ilha do Maio está marcada para o próximo dia 7 de Setembro. A informação foi avançada esta terça-feira, 23, pelo Ministério do Mar, numa nota de imprensa.

Neste sentido, o Ministro do Mar, Abraão Vicente, visita nesta quarta-feira, 24, as obras de expansão e modernização do Porto Inglês, na ilha do Maio para acompanhar o processo de conclusão das obras deste empreendimento portuário.

O Ministro do Mar será recebido pelo director do Porto Inglês, Francisco Machado que fará uma visita guiada às obras e aos edifícios portuários.

Segundo a mesma fonte, entre os trabalhos realizados no Porto Inglês, destaca-se a reabilitação da ponte cais, construção de um quebra-mar, expansão da plataforma logística, construção de duas rampas de betão roll-on roll-off e instalação de uma rampa metálica ajustável às necessidades dos navios de pequeno porte.

O governante visitará ainda o espaço onde que vai albergar a Gare Marítima, Edifício de Estiva e Guaritas, cujo processo encontra-se em fase de contratação da empresa que irá executar as obras.

Conforme a mesma fonte, esta obra de expansão e modernização do Porto Inglês é um investimento realizado pelo governo que conta com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD.

Durante a sua visita à ilha do Maio, o Ministro do Mar que também é Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas presidirá a abertura da 2ª edição do Camping ODS, enquanto presidente da Comissão Nacional da Unesco para Cabo Verde.

A 2ª edição do Camping ODS que decorre de hoje, 23, até quinta-feira, 25, é realizado pela Comissão Nacional de Cabo Verde para a Unesco, tutelada pelo Ministério da Cultura e das Indústrias criativas, em parceria com Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura e Ambiente, o Instituto do Desporto e da Juventude, Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a Câmara Municipal do Maio.