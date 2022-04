Ministro do Mar garante que infra-estrutura será inaugurada em finais de Julho

​O ministro do Mar, Abraão Vicente, visitou esta segunda-feira, 4, as obras do porto do Maio e garantiu que o porto será inaugurado no mês de Julho para servir tanto a ilha do Maio como todo o País.

Segundo Abraão Vicente, “as obras andam a um bom ritmo e no final do mês de Julho será a entrega das obras” do porto da ilha que terá duas rampas para receber navios do tipo “roll on roll off”, ao mesmo tempo, além de navios de carga.

O governante precisou que logo após esta fase vai se dar início aos trâmites dos trabalhos da construção da gare marítima que, na sua opinião, vai transformar o visual do porto.

“O mais importante é que o Maio vai poder receber qualquer tipo de navio que circule dentro das águas nacionais e passará a ter as infra-estruturas para o desenvolvimento da cadeia do turismo”, adiantou Abraão Vicente frisando que, com a entrada em funcionamento do porto, prevê-se que a ilha venha a receber cerca de 120 mil passageiros por ano.

“Algo que é transformador para ilha do Maio, transformador para os negócios locais e desencrava a ilha do Maio como destino turístico”, enfatizou, acrescentando que o Governo está a desenvolver, a par disso, “a ideia da criação do táxi que liga Cidade da Praia e a ilha do Maio, através da ligação marítima que possa fazer uma ligação de pelo menos duas vezes ao dia entre as duas ilhas”, acrescentou.

Abraão Vicente disse estar convicto de que, com entrada em funcionamento daquela infra-estrutura, vai ser possível a atracação dos navios cruzeiro e também permitir que as pessoas, que residem tanto na capital do País como na ilha do Maio, possam ir e vir após um dia de trabalho.

Para o ministro do Mar, esta obra é esperada com grande expectativa, não só para os maienses como para todo País, para que a ilha esteja ligada “mais perene e mais previsível com a capital do País”, prevendo que isso vai permitir que, tanto a edilidade como os investidores possam “tirar da gaveta muitos projectos que estão a aguardar por esta infra-estrutura”.

Por outro lado, garantiu que toda a logística está feita, pelo que assegurou que os recentes aumentos dos preços dos materiais de construção não vão ter impacto no orçamento inicial, apesar do momento de muita incerteza que Cabo Verde e o mundo atravessam.

Abraão Vicente visitou também a estrada que vai ligar a Cidade do Porto Inglês ao porto do Maio.