Abraão Vicente visita ilha do Maio

​Abraão Vicente desloca-se à ilha do Maio, neste sábado, 2, como ministro do Mar e ministro da Cultura e das Indústrias Criativas para uma visita de três dias.

O governante desloca-se à ilha do Maio, no âmbito das visitas que tem feito como Ministro do Mar, para auscultar as comunidades piscatórias do país.

Segundo informa o governo, trata-se de uma visita para conhecer in loco a realidade do sector da pesca e economia marítima na ilha, auscultar os homens e mulheres do mar, apresentar a visão do Governo para o desenvolvimento do sector, e os incentivos previstos no âmbito da retoma económica.

Nesta que é a sua primeira visita à ilha do Maio, enquanto titular da pasta do Mar, o governante tem em agenda encontros com a edilidade local, visitas às infraestruturas ligadas ao sector das pescas, encontros com os pescadores, peixeiras e armadores de pesca e ainda visita à formação do EMAR – Escola do Mar, IGP – Inspecção Geral das Pescas e DNPA – Direcção Nacional de Pescas e Aquacultura.

Nesta visita, o Ministro do Mar estará acompanhado da Delegada do Ministério do Mar para região sul, Vera Gominho, e da técnica Iolanda Brites.

O Ministro do Mar, que é também Ministro da Cultura, tem na sua agenda como titular da pasta da Cultura e das Indústrias Criativas presidir ao acto de assinatura do contrato de financiamento com três escolas beneficiadas no âmbito do programa Bolsa de Acesso à Cultura (Ba Cultura).

Da agenda faz ainda parte a condecoração de personalidades da ilha do Maio com a Medalha de Mérito Cultural 2º Grau e a assinatura do contrato de financiamento de actividade recreativa e cultural com a Associação Tabanka Djarmai.

Os actos terão lugar este sábado, 02, a partir das 16h, no Salão Nobre Isaac Pinheiro. Antes disso, o MCIC irá reunir-se com o presidente da Câmara Municipal do Maio, Miguel Rosa, e a sua equipa camarária.