"A demonstração de Carnaval na Praia esta dentro da lei" - Paulo Rocha

O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, diz que a demonstração de Carnaval, anunciada pela Câmara Municipal da Praia, está dentro de aquilo que diz a lei.

Em declarações aos jornalistas, à margem do acto de inauguração da Direcção Central de Investigação Criminal da Policia Nacional, Paulo Rocha afirmou que a actividade planeada pela Câmara Municipal da Praia é perfeitamente aceitável, desde que haja um efectivo controlo.

"As informações que nós dispomos é que não se fará um desfile, que se fará uma exibição, um espectáculo controlado. Ouvi bem as declarações da senhora Vereadora no sentido de que as pessoas serão em reduzido número e que haverá um controlo efectivo de acessos. Os lugares deverão ser sentados obrigatoriamente e o que diz a lei, é que no plano do espectáculo isso é perfeitamente aceitável, desde que haja um efectivo controlo para que não haja movimentação interna, para que as pessoas usem máscara e cumpram com os procedimentos ” explica.

Ontem, o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, considerou que a “pequena demonstração” de Carnaval na Praia “só pode ser provocação”.

Abraão Vicente, num post no Facebook, reagiu assim ao anúncio feito pela Câmara Municipal da Praia sobre a realização de uma demonstração de Carnaval.

A actividade foi anunciada na passada sexta-feira, pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Chissana Magalhães, em conferência de imprensa.

Além de uma exposição sobre o carnaval que, como anunciou a vereadora, “tem a componente de exibição de objectos, trajes, artefactos relativos ao Carnaval, também tem uma componente audiovisual de exibição de vídeos, tem exposição de fotografias do fotógrafo Eneias Rodrigues, vamos ter também uma outra exposição de fotografias antigas da década de 60, que mostram essa memória do Carnaval de antigamente”, a Câmara da capital quer organizar um pequeno espectáculo.

Chissana Magalhães explicou que este terá lugar no palco do Parque 5 de Julho e que os grupos que manifestaram interesse vão fazer uma pequena demostração, para um número muito limitado de espectadores.