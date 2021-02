Direcção Central de Investigação Criminal da (PN), Policia Nacional foi inaugurada hoje

Em declarações aos jornalistas o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, disse que com a inauguração pretende cumprir com dois grandes propósitos, o primeiro dos quais a qualificação e o reforço de investigação criminal no seio da Polícia Nacional.

"Com uma instituição dedicada, e com uma estrutura de coordenação, e a coordenação é o segundo grande objectivo, nós temos esquadras de investigação criminal nas ilhas, temos núcleos de investigação criminal. Agora passamos a contar com uma estrutura nacional de coordenação da investigação criminal feita pela Policia Nacional em todo o país. Também é a estrutura responsável pela articulação directa quer com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral, quer com as outras forças de segurança que se dedicam a investigação criminal nomeadamente a Policia Judiciária", avançou.

"Os mecanismos já estão estabelecidos. Agora da parte da Polícia Nacional torna-se tudo mais simples porque a investigação criminal está distinta da acção dos comandos regionais e das esquadras, pelo menos aqui na Praia com esta unidade independente. Mas nos demais comandos regionais há uma dependência funcional em relação à direcção central, e há uma dependência hierárquica em relação aos comandantes regionais. Os mecanismos internos estão bem estabelecidos com a Policia Judiciária, e com o Ministério Publico há reuniões periódicas de articulação”, explicou Paulo Rocha.

A Direcção Central de Investigação Criminal articula directamente com a direcção nacional da força policial.