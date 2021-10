Prisão preventiva para dois indivíduos acusados de tentativa de roubo na Praia

O Ministério Público aplicou prisão preventiva aos dois indivíduos detidos pela Polícia Nacional na passada sexta-feira, 22, no bairro de Palmarejo, na cidade da Praia.

Num comunicado, a Polícia Nacional informa que uma equipa operacional da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) efectuou a detenção, na semana passada, de dois jovens, em flagrante delito, na sequência de uma tentativa de roubo na pessoa com recurso a armas brancas e de fogo, no bairro do Palmarejo, na cidade da Praia.

Segundo a PN, para a prática do crime, os dois indivíduos, ambos do sexo masculino, de 18 e 21 anos de idade, recorreram a uma arma de fabrico artesanal (boca bedjo) e uma faca oitenta.

A mesma fonte conta que a vítima conseguiu refugiar-se dentro de um estabelecimento comercial no Palmarejo, onde os detidos chegaram a efectuar um disparo e que foi a rápida intervenção da equipa operacional da DCIC que frustrou a acção dos dois jovens, culminando com a apreensão das armas e a detenção dos mesmos, que já estavam referenciados pelas autoridades em vários crimes de roubo na pessoa naquelas redondezas.

Os arguidos foram presentes ao Ministério Público na sexta-feira, 22, para serem ouvidos em primeiro interrogatório e foi-lhes aplicada como medida de coação, a prisão preventiva, ficando a aguardar o desenrolar do processo na Cadeia de São Martinho.

A PN assegurou que está atenta e pede aos cidadãos que colaborem com a Polícia e denunciem quaisquer comportamentos suspeitos de indivíduos através da linha de apoio 132.