Filho suspeito de matar a mãe a pedra detido no Sal

A Polícia Judiciária (PJ) informou, num comunicado que a Polícia Nacional deteve, na ilha do Sal, esta quinta-feira, 26, um indivíduo suspeito de ter matado a sua própria mãe, com uma pedra tipo “paralelo” na cabeça.

A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), informou que ainda não foi esclarecida as circunstâncias em que uma cidadã que correspondia pelo nome Maria dos Santos do Rosário, de 65 anos de idade, foi brutalmente agredida no interior da sua residência, com recurso a uma pedra tipo "paralelo" na cabeça, o que a levou a óbito.

de acordo com a mesma fonte, o suspeito, filho da vítima, de 43 anos de idade, que padece de perturbação mental, foi detido ainda no local pela Polícia Nacional.

o corpo da vítima vai ser autopsiado para determinar a causa da morte.