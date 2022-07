​Prisão preventiva ao quarto suspeito de atentado contra dois Agentes da Polícia Nacional na zona de Fonton

O Ministério Público decretou prisão preventiva ao último suspeito do atentado contra dois Agentes da Polícia Nacional na zona de Fonton, na cidade da Praia, que se encontrava foragido.

A Direcção Central de Investigação Criminal da Polícia Nacional informou hoje que no dia 14 deste mês, um grupo operacional de terreno localizou e deteve, fora de flagrante delito, em Librão de Engenho, Santa Catarina, o último dos quatro suspeitos de crime de atentado contra dois agentes da Polícia Nacional, ocorrido no passado dia 26 de Março deste ano, na localidade de Fonton e que se encontrava foragido.

Em comunicado a PN informa que se trata de um jovem de sexo masculino de 21 anos de idade, sobre quem pendia um mandado de detenção fora de flagrante delito, e que na altura do acontecimento esse suspeito e mais três indivíduos teriam usado três armas de fogo diferentes com as quais atiraram contra os Agentes Policiais que actuavam uma desordem naquela localidade.

Conforme a mesma fonte, na altura foram detidos dois dos elementos do grupo, ainda em flagrante delito, tendo os restantes conseguido pôr-se a monte. Aos detidos foi decretada prisão preventiva, depois de submetidos ao primeiro interrogatório judicial e aos fugitivos foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito.

Semanas mais tarde foi capturado o terceiro suspeito, que está também a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Este último suspeito foi apresentado ao Ministério Público para a promoção do primeiro interrogatório de pessoa detida tendo-lhe sido, à semelhança dos que aconteceu com os outros três elementos, decretada também prisão preventiva como medida de coação pessoal.