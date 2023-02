​PN apreende armas e detém quatro indivíduos na Praia

A Polícia Nacional (PN) anunciou hoje a detenção de quatro indivíduos, fora de flagrante delito, e a apreensão de uma arma de fogo, munições e armas brancas, durante uma operação realizada no dia 16, na localidade de Achada Grande Trás. Três ficaram em prisão preventiva.

Em nota publicada esta manhã na sua página na rede social Facebook, a PN refere que a operação teve a duração de três horas e contou com a participação de 34 efectivos e cinco viaturas. A acção foi levada a cabo pela Direção Central de Investigação Criminal, com o apoio do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, em cumprimento de mandados de buscas, revistas, apreensões e detenções fora de flagrante delito.

“Durante a operação foram realizadas buscas em cinco residências, culminando na detenção fora de flagrante delito de quatro indivíduos e na apreensão dos seguintes objetos: 1 pistola 6.35 e 8 munições do mesmo calibre; 2 peças para montagem de arma de fabrico artesanal ‘Boca Bedju’; 1 televisor plasma; 3 telemóveis; 5 gorros; 1 machim; 2 facas; e algumas peças de vestuários”, lê-se.

Presentes ao poder judicial para o primeiro interrogatório, três ficaram em prisão preventiva. O quatro suspeito ficou obrigado à apresentação periódica às autoridades.