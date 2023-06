Praia: Operação policial “Capital Segura” resultou na detenção de 17 indivíduos

​O Comando Regional na Praia informou que executou uma operação na zona norte da capital que culminou com a detenção de 17 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 38 anos.

A operação aconteceu na passada sexta-feira, dia 02 de Junho, no período compreendido entre as 18:00 e as 23:00. Em comunicado divulgado hoje a Polícia Nacional salienta que dos 17 detidos 12 foram conduzidos à esquadra para efeito de identificação e cinco apresentados ao Ministério Público por alegada prática de roubo na residência, posse de armas e estupefacientes. Ainda no âmbito da operação foram apreendidos uma arma de fogo de fabrico artesanal denominado “boca bedjo”, uma pistola de brinquedo utilizado em prática de assaltos, várias armas brancas, estupefacientes do tipo cannabis e haxixe. Além destes, vários outros produtos de proveniência ilícita, nomeadamente, um computador portátil, máquina de jogos de fortuna ou azar, uma moto, documentos de viaturas, vestuário e outros bens pessoais, foram também apreendidos. A operação denominada “Capital Segura” teve lugar nos bairros de Calabaceira, Achadinha, Fazenda, Sucupira, Lém Ferreira, Achada Grande Frente, Achada Grande Trás, Lém Ferreira, Paiol, Lém Cachorro, Moinho. Abrangeu ainda Vila Nova, Safende e Alto Safende, Achada Mato, Achada Limpo, Jamaica, Castelão, Achada de São Filipe, Achada Eugénio Lima, Alto da Glória, Pensamento, São Pedro e Ponta d’ Água.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.