Santiago Sul/Maio: PN deteve 119 indivíduos em flagrante delito e apreendeu 24 armas de fogo durante a quadra festiva

O comando regional de Santiago Sul e Maio da Polícia Nacional (PN) deteve um total de 119 indivíduos em flagrante delito por prática de crimes diversos e apreendeu 24 armas de fogo na operação natal e final de ano.

Os dados foram apresentados hoje à imprensa pelo comandante regional, Orlando Évora, que adiantou que durante o período da implementação do plano foram realizadas 52 operações na área de jurisdição que engloba os municípios da Praia, Ribeira Grande de Santiago, São Domingos e Maio.

De acordo com o subintendente, foram 14 operações stop, 38 rusgas e duas mega-operações, sendo uma encabeçada pelo Comando Regional e outra encabeçada pela Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC).

“O Comando Regional, nesse período, abordou 9.044 indivíduos na via pública, dos quais 7.655 foram revistados e 119 conduzidos às unidades policiais. O mesmo Comando procedeu à detenção em flagrante delito de 119 indivíduos por prática de crimes diversos e 415 apreensões de diversos objectos, que temos a destacar 24 armas de fogo, 18 de fabrico artesanal e seis convencionais, 124 munições de diversos calibres”, especificou.

Orlando Évora adiantou ainda que foram apreendidas 116 armas brancas, 316 pequenas porções de drogas entre a cocaína, padjinha ou cannabis e haxixe entre outros, e 11 telemóveis.

A nível da inspecção indicou que foram fiscalizados 250 estabelecimentos comerciais e de diversão nocturna, que resultaram no encerramento de 65 por incumprimento das normas vigentes e tendo sido levantado os respectivos autos.

O comandante Orlando Évora acrescentou ainda que a nível do trânsito mais de quatro mil veículos foram fiscalizados durante a implementação do plano que teve início no dia 1 de Dezembro de 2023 e termina na próxima sexta-feira, 5 de Janeiro.

Das viaturas fiscalizadas, 238 foram apreendidas por infracções diversas e a polícia efectuou 151 testes de álcool e aplicou 911 coimas num valor de 9.417.500 escudos.

No total estão envolvidos na operação cerca de 500 efectivos, oriundos dos diversos ramos que formam a PN e o objectivo é de garantir a segurança das pessoas e dos seus bens e diminuir o sentimento de insegurança e da sinistralidade rodoviária, bem como a prevenção e diminuição da criminalidade.

Comparativamente aos dados do ano passado, o comandante regional da Polícia Nacional falou numa ligeira diminuição da criminalidade durante a quadra festiva.