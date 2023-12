Praia sem ocorrências graves ou alterações da ordem nesta época natalícia – Polícia Nacional

O comandante Regional de Santiago Sul e Maio (CRSSM) da Polícia Nacional (PN), Orlando Évora, disse hoje que não foram registadas ocorrências graves ou alterações da ordem e garantiu que as operações decorrem na normalidade.

Em declarações à Inforpress sobre as operações no terreno levado a cabo nesta época festiva, Orlando Évora fez um balanço positivo, sublinhando que não foram registadas alterações da ordem ou crimes maiores, mas sim apenas denúncias de furtos.

“Vamos fazer um balanço no final da operação no dia 05 de Janeiro do próximo ano. Neste momento a situação é normal, não temos ocorrências graves, alterações da ordem ou crimes maiores” confirmou, afirmando que a operação envolve efectivos do comando regional, da direcção central de investigação criminal e do corpo de intervenção.

O comandante Regional de Santiago Sul e Maio aproveitou a ocasião para apelar à população a confiar no trabalho da Polícia Nacional reiterando que “tem feito” o melhor possível para apoiar as pessoas com necessidade.

Igualmente lançou um apelo aos condutores no sentido de evitarem ingerir bebidas alcoólicas para terminar o período de festas com serenidade e tranquilidade.