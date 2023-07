20 pessoas detidas em mega-operação da PN realizada nos bairros da Praia

A mega-operação “Capital Segura” da Polícia Nacional, realizada este sábado em todos os bairros da capital, culminou em apreensões e na detenção de 20 indivíduos, sendo três por posse de armas branca.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional divulgado hoje, durante a operação foram feitas fiscalização de trânsito rodoviário, com enfoque no regime jurídico de uso de viaturas do Estado, na revista e buscas em viaturas suspeitas e a fiscalização rodoviária propriamente dita.

A operação também tinha enfoque no controlo do novo regime jurídico das armas e munições, identificação e condução de suspeitos de práticas ilícitas na via publica, no combate as incivilidades, fiscalização de locais públicos e abertos ao público, fiscalização licenças e autorização de funcionamentos dos estabelecimentos comerciais e de diversão.

Também houve fiscalização e controlo de produtos, bebidas espirituosas e tabacos, sem selos; produtos fora de prazo, aguardante mal conservado ou de produção irregular e fiscalização de viaturas de chapas verdes e vermelhas de importação temporária; e fiscalização das praias balneares e locais designados de “caracas”.

20 pessoas foram detida, quatro para serem presentes ao Ministério Público, sendo três por posse de armas branca e uma por posse de estupefacientes.

Ainda conforme a PN, foram detidos 16 indivíduos que foram conduzidos às unidades policiais para efeito de identificação.

“Foram ainda abordadas, na via publica, 532 pessoas e 484 suspeitos foram submetidos a revistas”, lê-se.

A PN avança que foram apreendidos dez pequenos embrulhos de estupefaciente do tipo cannabis; 12 pequenos embrulhos de estupefaciente do tipo haxixe; três armas de fogo de fabrico artesanal, denominadas de “Boca bedjo" e 24 armas brancas apreendidas e uma coluna.

“Das Fiscalizações do trânsito rodoviário: 144 Viaturas fiscalizadas, 14 das quais de chapa verde e uma do Estado; Foi elaborado um Auto de notícia sobre uso indevido do veículo; duas viaturas aprendidas (falta de documentos essenciais para circulação)”, consta.

A PN aplicou seis coimas por infrações diversas, no valor de 95 mil escudos.

Quanto à fiscalização dos estabelecimentos comerciais, foram fiscalizados 25 estabelecimentos e apreendidos 31 maços de cigarros Marlboro.