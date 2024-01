Prisão preventiva para trio flagrado em roubo residencial e posse ilegal de arma de fogo

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para três indivíduos detidos em flagrante por prática de crimes de roubo em residência e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional divulgado hoje, os suspeitos foram detidos no passado dia 09 de Janeiro, pelos os efectivos da Esquadra de Piquete.

Os suspeitos, todos do sexo masculino,têm idades compreendidas entre os 16 e 17 anos, sendo que um era foragido do Centro de Acolhimento Orlando Pantera, por prática dos crimes de roubo em residência com recurso a arma de fogo.

“A operação foi despoletada na sequência de uma comunicação do Centro de Comando e Controlo da PN da Praia, dando conta de que 4 indivíduos tinham invadido a residência de 2 cidadãos libaneses, situada na localidade de Palmarejo/ Casa Lata, que os haviam agredido e que lhes tinham subtraído uma determinada quantia em dinheiro e outros pertences”, lê-se.

Neste seguimento, a PN diz que uma equipa da Esquadra de Piquete deslocou-se ao local indicado e, com base nas informações aí recolhidas, desencadeou um conjunto de diligências, envolvendo as equipas de Prevenção Criminal do Comando Regional e da Direção Central de Investigação Criminal, que culminou na detenção de 3 dos 4 indivíduos envolvidos, que se encontravam escondidos numa outra residência perto do local.

Na posse dos detidos, foram encontrados e apreendidos uma arma de fogo, de calibre 9 mm, um carregador e duas munições do mesmo calibre, bem como dinheiro em moeda nacional e estrangeira.

Os detidos foram presentes ao poder judicial no prazo legal e submetidos ao primeiro interrogatório, tendo-lhes sido aplicado a medida de coação mais gravosa, de Prisão Preventiva.